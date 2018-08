Ee vun hinne krut eng Kette vum Hals gerappt a mat der Fauscht an d'Gesiicht geschloen.



Gesicht gëtt no engem ronn 18 Joer ale Mann vun donkeler Hautfaarf. Dësen ass 1m85 grouss, hien hat en donkelrouden T-shirt un, eng schwaarz Box an eng schwaarz Kap.



De Mann ass op engem donkelroude BMX ënnerwee gewiescht.



All Info ass fir d'Diddlenger Police um 2446 9500.