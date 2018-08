© RTL Télé

Onofhängegkeet géif fir all Patienten am Land de nämmlechten Accès zu dësen nationale Strukture bedeiten, no enger Fusioun wier dat no der Meenung vum Dr. Alain Schmit, President vun der AMMD net méi assuréiert. Verschidde Patiente géifen dann einfach eng aner, eventuell besser Behandlung kréien, wéi aner Patienten.





Fusioun CHDN/CHNP - Reportage Ben Frin



Fir d'Gesondheetsministesch Lydia Mutsch wier de Projet nach an engem ze fréie Status fir sech iwwer esou Froen Suergen ze maachen. Alleguerten d'Acteure missten elo an d'Diskussioun agebonne ginn. Alleguerten dës Froen, déi elo nach opstinn, wäerten dann hei och ugeschwat ginn.

Am neie Spidolsgesetz wier vun esou enger Fusioun keng Ried seet d'AMMD, am Géigendeel, et wier op d'Onofhängegkeet vun nationale Strukture bestane ginn. Dat wier och esou vun der zoustänneger Chamberkommissioun gestëmmt ginn, och wa gewosst ass, dass d'Gesondheetsministesch géint dës Decisioun war. Elo géifen dës al Fuerderungen nees bei der Ministesch duerchschéngen, esou den Dr. Alain Schmit.





D'Gesondheetsministesch äntwert, dass am Gesetz nëmme spezifesch vum nationalen Häerzzentrum INCCI an dem Nationale Radiotherapiecenter Baclesse riets gewiescht wier. Et wier de Wonsch vun der Chamber gewiescht, fir déi 2 Strukturen, als 2 autonom Strukture weiderlafen ze loossen. Hei wier et och zu kenge weideren Diskussioun an deem Zesummenhang mat der CHNP komm.

D'Verwaltungsréit vun den Ettelbrécker Spideeler CHDN an CHNP géifen all gären op de Wee vun enger Fusioun goen, esou nach d'Lydia Mutsch. D'Initiative wier vun hinnen ausgaangen, net vun der Ministesch.