Och wann d'Enn vun der Summervakanz usteet, ass dat kee Grond, fir traureg ze sinn. Dat heescht nämlech, dass et net méi laang dauert, bis d'Fouer hier Dieren op mëscht. An de Wee dohin ass dëst Joer mam Tram esou einfach wéi nach ni.

Mol net méi eng Woch, da luet d’Schueberfouer nees an, dat scho fir déi 678. Kéier. En Donneschdeg de Mëtte scho ginn op der Pressekonferenz vun der Stad Lëtzebuerg déi nei Attraktioune virgestallt. Eng Nouveautéit déi awer elo scho bekannt ass: Den Tram fiert dës Editioun fir d'éischte Kéier d'Allee Schaeffer erof an erop.

Den Tram feiert also geschwë säi Fouer-Debut. Lescht Joer ass dee jo nëmme bis bei déi rout Bréck gefuer. Dëse Summer sinn dräi Arrêten dobäi komm, Endstatioun ass mëttlerweil d’Stäreplaz. Elo beim Opriichten an natierlech wärend der Fouerzäit, fiert een tëscht dem Theater an der Faïencerie awer nëmmen op engem Gleis. De Grond ass de Plazmangel, deen och schonn an Zäite virum Tram fir Gedrecks an der Allee Schaeffer gesuergt huet. An et gëtt elo nach méi enk: Déi Stänn, di bausse stinn, réckelen nach e Séckche méi eran, fir dass wéinstens ee Gleis fräi bleiwe kann. Aus deem Grond sinn dëst Joer och effektiv manner Stänn op der Plaz. Trotzdeem gesäit de Roger Pelzer, President vun der Association européenne des Commerçant-Forains, de Projet positiv.

Et ass esou vill driwwer geschwat ginn, den Tram géif mat iwwert d'Plaz lafen a kéint fir Panik suergen. Elo hu mer d'Resultat do a mir musse mol kucken, wéi dat geet awer et ass een 100 % iwwerzeegt, dass dat eng gutt Affär wier.

Fir dass keen an de Schinnen hänke bleift, zum Beispill mat der Poussette oder mam Rollstull, ginn deck Seeler an d’Schinne geluecht. Och vum Tram selwer soll een net vill matkréien, esou ginn Ofspärunge mat Siichtschutz opgeriicht. Fir déi néideg Sécherheet suerge sougenannten "agents de sécurité", si hunn d’Aufgab d’Leit ze guidéiere wa si iwwer d'Gleis trëppelen. Zousätzlech ginn opfälleg visuell Markéierunge placéiert, fir dass den Tram an de Foussgänger sécher laanschtenee fannen.

A wéi fären den Tram fir Auswierkungen an der Allee suerge wäert bleift ofzewaarden, d’Forainen déi direkt betraff sinn hu sech awer schonn hier Gedanke gemaach.

Et ass e Risiko. Mä et war och schonn e Risiko, wou een nach méi ënne stoung. Tëschent de Bude war net vill Plaz an dann hat een Unhängerkupplungen an da sinn d'Leit trotzdeem driwwer gefall a waren awer verletzt. D'Plaz, wou d'Leit dertëschent trëppele wier méi kleng ginn, et wier awer geféierlech.

Et ginn awer och Forainen, déi stéiert et net. Am Géigendeel, et wier besser a si hoffen, dass esou méi Léit bei si kommen.

Vun Luxtram heescht et, et géif een sech och am Laf vun de knapp dräi Wochen déi d'Fouer leeft ëmmer nees adaptéieren, wann dat néideg wier. E Bilan gëtt dann nom 11. September gezunn, wann déi 678. Editioun eriwwer ass.