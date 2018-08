Am Zentrum an am Süden opgestallt

© RTL Télé

Wéinst de Meenungsdifferenzen tëscht der Initiativ an dem Spëtzekandidat aus dem Süden, dem Lee Michel-Baseggio, huet een um Donneschdeg den Owend decidéiert, getrennte Weeër ze goen.Sou huet sech d'Initiativ elo an 2 gedeelt: eemol d'Biergerinitiativ "Demokratie" an eemol d'Initiativ "Demokratie 2018".Op der Lëscht am Zentrum sinn et 21 Kandidate fir d'Initiativ "Demokratie", dat mat der Spëtzekandidatin Sonja Holper.Am Süde sinn et 23 Kandidaten, hei ass elo de Jonas Folschette Spëtzekandidat.Informatiounen ob a wéi et mam aneren Deel, also mat der Initiativ "Demokratie 2018" weider geet, ass net gewosst.