En Accident gouf et an der Nuecht op e Freideg géint 23.30 Auer zu Esch an der Rue Victor Hugo. Hei war en Auto accidentéiert. Eng Persoun gouf verwonnt. Den Asazzenter an d'Ambulanz vun Esch waren op der Plaz.Kuerz no 22 Auer en Donneschdeg den Owend gouf et och tëscht Hiefenech a Guedber um CR129 en Accident, an deen een Auto verwéckelt war. Och hei gouf eng Persoun blesséiert. D'Pompjeeë vun Hiefenech an d'Ambulanz aus der Fiels waren am Asaz.Virdrun, géint 18.30 Auer, hate sech op der Kockelscheier an der Stad zwee Ween ze pake krut. Eng Persoun gouf verwonnt. Déi Stater Pompjeeë waren op d'Plaz gefuer.An da war géint 22 Auer zu Rammerech an der Rue des Artisans eng Matrass a Brand geroden. D'Pompjeescorpse vu Rammerech, Réiden a Gréiwels grad ewéi d'Réidener Ambulanz waren op der Plaz.Eng Persoun gouf hei verwonnt.