Op der N6 tëscht Mamer a Bartreng ass e Camion ëmgekippt. Wéi et ausgesäit, ass de Kran um Gefier an der Bréck hänke bliwwen, confirméiert gouf dat awer nach net. De Chauffer gouf am Camion ageklemmt.Den Tunnel ënnert dem Rond-point, op der Héicht vum Mamer Lycée, an d'Streck Direktioun Bartreng sinn den Ament komplett fir den Trafic gespaart. Eng Deviatioun leeft duerch de Rond-point iwwer Koplescht-Briddel fir op Bartreng. Et staut op där Plaz.Op der Plaz sinn 2 Ambulanzen aus der Stad, d'Pompjeeë vu Bartreng, Mamer an aus der Stad sou wéi d'Police.