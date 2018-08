Et kommen 23 Attraktioune fir Erwuessener an 20 fir Kanner. Derbäi 69 Spiller, 15 Restauranten, 35 Snacken an 18 Confiserien.



Och eng Partie nei Attraktioune wéi Infinity, Tiki Party, Aquaboats, Tower Jump oder Tea Party sinn derbäi.



Dëst Joer erëm derbäi sinn ënnert anerem: Circus Circus, Power Tower 2, Spinning Racer, Happy Sailor, Break Dance, Après-Ski Party an Thriller.



An der Scheffer-Allée sinn eng 70 Stänn.



33% vun de Forraine sinn dëst Joer aus Lëtzebuerg, 35 aus Frankräich, dono kommen der Rei no d'Belsch, déi Däitsch an d'Hollänner.

Vun Donneschden, 23. August bis Dënschden, 11. September

Wei ëmmer ass d'Freedefeier fir den Ofschloss dënschdes um 22 Auer op der rouder Bréck.De Weekend ass ëmmer fräi Nuecht freides a samschdes bis moies 2 Auer.Den Tram fiert déi Deeg dann och bis moies hallwer 3 mat leschtem Depart vun der Stäreplaz aus. Och de Busreseau gëtt mat zousätzlechen Trajeten op verschiddene Linne verstäerkt. Den Detail fënnt der op www.fouer.lu



De Parking Schuman ass dëst Joer zou!De Passage vum Tram duerch d‘Scheffer-Allée gëtt vu roude Luuchten a souguer Leit virun den Zebrasträifen ofgeséchert, déi d‘Foussgänger op den Tram opmierksam maachen, wann e laanschtfiert.