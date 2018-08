Police 2017 © Police 2017

Op der genannter Streck koum engem Trike-Fuerer an enger Kéier en Auto entgéint, dat op der falscher Spuer. Den Trike hat nach probéiert dem Auto aus dem Wee ze kommen, allerdéngs kruten sech d'Gefierer trotzdeem nach ze paken. De Chauffeur vum Trike gouf heibäi liicht blesséiert.De Chauffeur vum Auto schéngt dat awer wéineg interesséiert ze hunn, ass net stoe bliwwe, fir dem Chauffeur ze hëllefen an einfach weider gefuer. An deem Kader sicht d'Police elo no engem. All Informatioun ass fir d'Police vu Béiwen, dat um 24489-200.