Si ass Bestanddeel vun der politescher Aarbecht. Ma ob jidderee weess, wat genee hir Roll ass, firwat et se iwwerhaapt gëtt, a wéi genee se gestallt gëtt, do dierft net jidderee kënne mat "JO" äntweren. A fir genee deene Leit z'erklären, wat eng Question parlementaire ass, huet den Zentrum fir politesch Bildung een neie Fact Sheet erausginn. A kuckt do och wéi vill där Froen dës Legislaturperiod, déi elo ausleeft, gestallt goufen.





Woubäi tëscht 2009 an 2013 am ganzen 3.176 Questions parlementaires gestallt goufen, ass d'Unzuel vun deene wärend de leschte 5 Joer nawell ferm an d'Luucht gaangen. Op ganzer 4.304 Froen huet déi aktuell Regierung misste reagéieren. Déi meeschte Froe koume vun der CSV mat 2.138 Demanden. Suivéiert vun der DP an ADR. Den Direkter vum Zentrum fir politesch Bildung, de Marc Schoentgen betount, dass d'Gréisst vun der Partei hei eng Roll spillt. Dozou gehéiert och, dass d'Partei an der ëffentlecher Diskussioun bleift, dat mat Sujeten, déi d'Ëffentlechkeet interesséieren.

Wat dann opfält, ass datt déi Lénk déi lescht 5 Joer een Zant an der Oppositiounsaarbecht zougeluecht hunn. Vu 16 Questions parlementaires tëscht 2009 an 2013, huet de Groupement politique an der Chamber ganzer 196 Froe wärend der leschter Legislaturperiod gestallt.

D'Zil vum Fact Sheet vum Zentrum fir politesch Bildung ass et, ze weisen, datt d'Aarbecht vun engem Parlamentarier net nëmmen aus Plenièrë besteet. Mee datt d'Aarbecht wäit doriwwer eraus geet, zum Beispill d'Deputéiert och an hirer Oppositiounsaarbecht opginn andeems se kritesch Froe stellen, quasi als Kontroll vun der Regierung. Politesch Komponenten einfach a simpel de Leit dobaussen erklären, dat huet sech den Zentrum op de Fändel geschriwwen. Wichteg wier et awer och, d'Informatiounen, déi et zwar ëffentlech ginn, ze bündelen an de Leit zur Dispositioun ze stellen.

Déi nächst Fact Sheets dierften dann och interessant ginn. Een zum Beispill këmmert sech ëm d'Sëtzverdeelung an der Chamber. D'Bierger solle gewuer ginn, wat mat hirer Stëmm geschitt.

A wéi een Deputéierte wéi eng Question parlementaire gestallt huet, fannt Dir um Internetsite vum Zentrum fir politesch Bildung.



