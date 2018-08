D'Lëtzebuerger Direktioun vun der Immigratioun huet op Nofro hi confirméiert, dass déi fënnef Persounen nach ënnerwee sinn. Ufanks vun der nächster Woch géif am Ausseministère eng Missioun op d'Bee gestallt ginn, fir si op der Plaz ze befroen a se da mat op Lëtzebuerg ze bréngen.



D'Aquarius hat 141 Flüchtlingen u Bord an hat e Mëttwoch no 5 Deeg um Mëttelmier op Malta ugeluecht. Lëtzebuerg hat sech engagéiert, fënnef Refugiéen opzehuelen. Och Spuenien, Portugal, Frankräich an Däitschland géife Persoune bei sech ophuelen, hat déi maltesesch Regierung gemellt.