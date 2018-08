Serie: de politeschen Nowuess (1/6) - Alex Donnersbach (20.08.2018) Sechs Charakterkäpp, sechs Parteien: An enger Serie vu Portraite presentéiere mir jonk Kandidate fir d'Landeswalen. Hei ass den Alex Donnersbach vun der CSV.

Gemengewalen am Oktober 2017. Den Alex Donnersbach geet fir d'éischt fir d'CSV mat an d’Walen. Et ass direkt e Succès. Hie kann e Mandat als Conseiller zu Walfer fir sech behaapten. Ee Joer méi spéit mat 26 Joer kandidéiert hien elo op nationalem Niveau. An dat direkt nom Droit-Studium zu Bréissel.

Zu Walfer wousst de jonke Politiker, op sech opmierksam ze maachen. Zemools, wou et drëms gaangen ass, am Joer 2017, Bauteprojete vun der deemoleger Majoritéit ze hannerfroen. An der Kritik wor e gréissere Projet matzen a Walfer. "'t muss ee sécherlech méi bauen, mä et muss een oppassen, wéi ee baut. Well d'Gebaier bleiwe fir 50, fir 100 Joer. Si prägen en Duerf, eng Stad, an domadder och d'Liewensqualitéit an d'Attraktivitéit", esou de CSV-Kandidat.

Weider géif et och drëms goen, verstäerkt nei Wunnformen zu Lëtzebuerg z'entwéckelen. Do huet den Alex Donnersbach e perséinleche Projet: „Ech iwwerleeë mir fir d'nächst Joer an eng Wunngemeinschaft ze goen. Dëse Modell vun Zesummeliewen interesséiert vill jonk Leit. Mä dofir brauche mir e bessere legale Kader, grad fir WGs an intergenerationellt Wunne méi ze fërderen."

Wéi alles ugefaangen huet

Sech asetzen a nei Iddien ugoen huet hie schonns zu Lycée-Zäiten entwéckelt, wéi den Alex Donnersbach erzielt. Hie war an enger Ëmweltgrupp vu Schüler am Stater Kolléisch. Wéi vill Rebellioun dohannert stécht, sief mol dohi gestallt. "Dat waren alles immens buedemstänneg Saachen", seet de jonke Mann am Réckbléck. Eng besser Mülltrennung am Lycée, den Asaz fir Renovatiounsaarbechten an dann d'Klimakonferenz zu Kopenhagen: Am Ufank stoung déi ökologesch Dimensioun.

Den Alex Donnersbach ass op de Goût komm, fir politesch Stellung ze huelen. Zur CSJ ass hien am Joer 2012 gestouss. De Choix fir déi Chrëschtlech-Sozial begrënnt hien esou: "Well et eng pro-europäesch Partei ass, mat staarke Wäerter an enger grousser Verankerung an der Gesellschaft."

Wann den Alex Donnersbach vu senger Freed um Liesen erzielt, a wann een him nokuckt, wéi hie am Bicherbuttek vu sengem Pätter an der Rue Beaumont wuddert a mat anere Clienten an d'Gespréich kënnt, mierkt een: De jonke Politiker wëll net just Bestoendes erhalen, hie scheit net d'Konfrontatioun mat neien Iddien.

Esou ass et d'Fro: Provozéiert Dir och gäre politesch? "Provozéiere kann een, mä et muss ee sech iwwerleeën, firwat een et mécht. Dauerprovokatioun hu mir momentan ganz vill op der Welt. Dat ass keng Léisung, a mir gesinn, wat fir e Chaos an d'Onverständnis et verursaacht. Mä eng Provokatioun fir datt d'Léit ufänken iwwert eng Iddi ze debattéieren, dat ka sënnvoll a legitim sinn."

E bëssi streiden, gehéiert dozou. Ferm zréckgewisen hat den Alex Donnersbach Aussoe vu senger Parteikollegin Astrid Lulling an engem Lieserbréif. Si hat gemengt, Jonker wéilten ouni vill Erfarung .. alles matdecidéieren.

Als Vize-President vun der CSJ seet den Alex: Politik geet jiddereen eppes un - och déi Jonk. Dat wëll hien elo de 14. Oktober fir d’Landeswale beweisen.