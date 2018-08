Et ginn haaptsächlech Kanner vun enger grujeleger Gestalt ugeschriwwen, déi sech Momo nennt. Et gëtt een opgefuerdert, verschidden Aufgaben ze bewältegen an déi lescht Aufgab ass souguer en Opruff zum Suicide. Dat Ganzt ass elo an Argentinien esou wäit gaang, dass sech en 12 Joer aalt Meedchen ëmbruecht huet. Ob d'Momo-Challenge sech och schonn zu Lëtzebuerg verbreet a wéi een dorop reagéiere soll, dat weess den Daniel André.





Et erënnert staark un dee sougenannte Blue-Whale-Challenge, dee virun engem Joer jonk Leit uechtert d'Welt d'Liewe kascht huet. Och de Momo-Challenge gëtt haaptsächlech a Form vun engem Kettebréif iwwer Chat-Reseaue wéi Whatsapp & Facebook verbreet. Et gëtt een opgefuerdert eng japanesch Nummer ze adden. Duerno kritt ee Menacen a brutal Biller geschéckt, mam Zil haaptsächlech Kanner fäerten ze doen an ofhängeg ze maachen. D'Momo schéckt engem zousätzlech Aufgaben, déi ënner anerem doraus bestinn, sech selwer wéi ze doen. Déi 50. Challenge fuerdert een dozou op, sech d’Liewen ze huelen.



An den Nopeschlänner ass de Phänomen schonn opgetaucht, wéi gesäit et awer hei zu Lëtzebuerg aus? D'Mireille Delli Zotti, Mamm vun zwee Kanner, huet sech bei eis gemellt, well hier Kanner selwer Affer vum Momo gi sinn.

Hiert Meedchen huet e Film op YouTube gekuckt, wéi déi Momo-Gestalt matten am Film ageblent gi wier an de japaneschen Text, awer op däitsch iwwersat, sech ugewisen hätt. Am Message huet et geheescht, wann d'Meedchen um 3 an der Nuecht géif geschriwwe kréien, géif et eppes Schreckleches erliewen.

D'Mamm huet direkt d’Police iwwert dëse Virfall informéiert an oppen mat hire Kanner doriwwer geschwat. Dat ass och déi richteg Aart a Weis dat Thema unzegoen, wéi d'Barbara Gorges-Wagner, Responsabel vum Kannerjugendtelefon bei Bee-Secure erkläert.

D'Eltere sollen hire Kanner erklären, wéi iwwerhaapt esou ee Kettebréif funktionéiert, dass et eng Fake-News ass an et déi Gestalt guer net gëtt. Et soll een offe mam Thema ëmgoen an och erklären, wat do geschitt.

Et wiere virun allem jonk Kanner, déi dëse Geforen ausgesat sinn. Si si relativ einfach ze manipuléieren an erkennen dacks net d'Intentioun dohannert. Bee-Secure hätt Mëtt Juli och zwee Uriff kritt, well Leit mam Momo konfrontéiert goufen. Et sollt ee Kettebréiwer vun där Zort einfach ignoréieren a se op kee Fall weiderschécken, esou de Rot vu Bee-Secure. Doriwwer eraus sollen Elteren Gebrauch vun der Funktioun maachen, e bestëmmte Contenu fir Kanner ze blockéieren.



