Serie: de politeschen Nowuess (2/6) - Tania Mousel (21.08.2018) Firwat wëlle sech Jonker ënnert 30 Joer, am beschten Alter fir d'Liewe gemittlech ze genéissen, politesch abréngen? A wa jo, mat wiem?

28 Joer jonk an eng kloer Ausso: "Nee", seet d’Tania Mousel, "eng Parteikaart bei der LSAP oder Déi Gréng ass fir mech net a Fro komm."



Wann ee wéilt dat sech eppes ännert, da misst ee sech engagéieren. An da misst ee kucken, datt och eppes geschitt. Mä d’Sozialisten an déi Gréng hätten an de fënnef lëschten Joer an der Regierung net wierklech déi brennend Problemer an Ongläichheeten an der Gesellschaft ugepaakt.

"Ech fannen, datt mir zu Lëtzebuerg an an Europa, grad a soziale Froen, an déi falsch Richtung steieren. Et muss et eng Géigebeweegung dozou ginn. Fir mech si just déi Lénk oder d’KPL a Fro komm", esou déi jonk Politikerin, déi am Bezierk Süden untrëtt.

Wat hir eege Situatioun ugeet, wëll d’Tania net kloen. Si schafft als Employée an der Nationalbibliothéik. Mä si reegt sech op iwwert déi verréckte Logementspräisser hei am Land. Vill Leit kéinte sech näischt méi leeschten. Mindestlounempfänger ginn un de Bord vun der Gesellschaft gedrängt.



Méi Mindestloun, méi Liewensqualitéit

Am lénke Walprogramm behält d’Tania Mousel virun allem d’Iddi zeréck, de Mindestloun wesentlech an d’Luucht ze hiewen. D’Aarbechtszäit soll een op 32 Stonnen an der Woch zeréckféieren, bei vollem Lounausgläich.

Wat dat fir hir eegen Aarbecht bedeite kéint, gesäit déi jonk Fra esou: "Wann Nout um Mann wier, da kéinte jo méi Leit agestellt ginn, wat eng gutt Saach wier, fir géint de Chômage virzegoen. Eng manner héich Aarbechtszäit kënnt och insgesamt der Gesellschaft zegutt, well d’Liewensqualitéit klëmmt."

Datt an der politescher Arena mat haarde Bandagë gekämpft gëtt, huet d’Taina Mousel viru Kuerzem bei engem Debat vum Magazin "Forum" erlieft. Et gouf eng direkt Konfrontatioun mam Educatiounsminister Claude Meisch. Den Toun vum Minister par Rapport zu de Kritike vun der jonker Politikerin war nawell schaarf. D’Tania Mousel léisst sech awer net ze vill beandrocken: "Et däerf ee sech eben net aus dem Konzept brénge loossen. An dat, wat mir als déi Lénk soen, ass net esou verkéiert, well de Minister huet net vill vun deem, wat ech gesot hunn, revidéiert."



Wien eppes verännere wëll, dee misst sech alt eppes trauen.



