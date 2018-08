Serie: de politeschen Nowuess (3/6) - Djuna Bernard (22.08.2018) D'Zil ass kloer: Et soll op de Krautmaart goen. Mä wie sinn déi Jonk, déi d'Relève als Deputéierten iwwerhuele wëllen? Hei ass d'Djuna Bernard vun déi Gréng.

Mat knapps 26 Joer wor d'Djuna Bernard schonns Presidentin vun der Jugendkonferenz CGJL, huet dausende Leit op de soziale Medie mobiliséiert, fir Refugiéen ze hëllefen, a bei de Scoute vun der FNEL ass si bis zur Commissaire internationale opgestigen. Politesch hat d’Djuna ugefaangen, sech vu 16 Joer u bei de jonke Gréngen z’engagéieren.

"Probéier ëmmer no de Stären ze gräifen", seet déi gutt gelaunte Kandidatin iwwert hir Motivatioun. Hire Parcours ass vum Scoutismus markéiert. Et ass "eng Schoul fir d’Liewen" wéi d’Djuna Bernard erzielt, well een do léiere géif, sech gesellschaftlech z’engagéieren a Verantwortung fir seng Matmënschen z’iwwerhuelen.

De positive Message, datt jidder Eenzelen eppes bewierke kann, ass der Kandidatin vun déi Gréng wichteg. Jonker sollen aktiv sinn, och wann et kee Walrecht vu 16 Joer u gëtt.

"Mir hunn e Referendum, deen eng kloer Ausso gemaach huet zum Walrecht mat 16 [mat 80,87 Stëmmen dogéint]. Trotzdeem: Och wann een net ka wiele goen, heescht dat jo net, datt ee sech net soll fir d’politescht Geschéien interesséieren. Et kann ee sech abréngen, an dat och an enger Gewerkschaft, kulturellen Associatiounen, am Duerfveräin ... a grad dës Participatioun ass immens wichteg", esou d’Djuna.

D'Politik wier hirersäits opgefuerdert, Jalonen ze setzen. "D’Politik muss de Bierger d’Gefill ginn, datt si éierlech interesséiert ass, un deem, wat d’Leit denken a wat hinne Suerge mécht. A gläichzäiteg ass et och um Eenzele responsabel ze sinn. Dat Zesummespill ass wichteg. Wat net geet, ass d’Leit op e renge Consommateur vun der Politik oder vun der Wirtschaft ze reduzéieren,” betount déi jonk Fra.



"Benevolat brauch méi Unerkennung"

Virun dräi Joer hat d’Djuna Bernard eng Solidaritéitsaktioun fir Refugiéë lancéiert an domadder op Facebook dausende Leit mobiliséiert. Gutt, seet si réckbléckend, datt du séier mat der Croix-Rouge an dem Olai eng Zesummenaarbecht zustane komm ass, fir déi vill generéis Offere vun de Leit ze koordinéieren. "De soziale Secteur misst u sech nach méi drop agoen, fir Volontairen ze fideliséieren an informéieren, wat hir Rechter a Flichten sinn", erkläert d’Djuna.

Generell misst et och méi Unerkennung fir de Benevolat ginn. Fir dës Verbesserung huet sech d’Djuna Bernard besonnesch beim Ausschaffe vum grénge Walprogramm agesat. "Et wier gutt, wa mir bei den Aarbechtszäitkonten och den Asaz am Benevolat méi dra verankere kéinten", esou hire Virschlag.

D’Djuna geet fir déi Gréng am Bezierk Zentrum mat an d'Walen. Fir d’Leit z'erreechen ass si vill op de soziale Medien ënnerwee. Ëmmerhin: op Facebook ass déi jonk Fra mat 2.600 Frënn gutt vernetzt.



"Ech sinn eben e ganz soziale Mënsch", seet d’Djuna Bernard.



