Am Kader vun den uerge Bränn a Portugal huet déi Lëtzebuerger Ambassade a Portugal de Secouristen e Läschwon geschenkt. D'Freed hält sech awer a Grenzen.

Liest een den offizielle Communiqué vun de fräiwëllege Pompjeeën zu Coimbra, ass net erauszeliesen, dass de Kaddo aus Lëtzebuerg net wëllkomm ass. Heiranner huet een sech nämlech ganz zefridden iwwert d'Hëllef vun der Ambassade gewisen.





Wann een awer matkritt, wat d'Direktioun vum neie geschenkte Won hält, gesäit dat Ganzt awer anescht aus. Wéi et heescht, hätt een ëmmer nees widderholl, dass een net interesséiert un dësem Gefier wär an dass een net disponibel wier de Won unzehuelen.

Zënter deem kloer war, dass Coimbra de Won géif kréien, huet den Transport missten organiséiert ginn. Well et awer do scho Sträit tëscht de Responsabele vun de Pompjeeë gouf, hunn déi fräiwëlleg Secouriste Geld gesammelt, fir de Won vu Lëtzebuerg a Portugal ze bréngen. Ronn 2000 Euro huet den Transport kascht.





Der Associatioun no, hätt de President de Lëtzebuerger Autoritéite schonn am Virfeld signaliséiert, dass hien net wäert präsent sinn, wann de Pompjeeswon iwwerreecht gëtt. Also Konsequenz huet de Lëtzebuerger Ambassadeur decidéiert, och net bei der Iwwerreechung zu Coimbra dobäi ze sinn. Dës Iwwerreechung war iwwregens e leschte Méindeg.

Ufanks sollt gekuckt ginn d'Gefier enzwousch anescht ënnerbruecht ze kréien, bis d'Gemidder sech nees berouegt hunn. Majo relativ séier ass de Läschwon awer an d'Hänn vun de Secouriste komm, déi Dag fir Dag hiert Liewen op d'Spill setze, fir anere Leit am Leed ze hëllefen. Am Moment gëtt de Won vun de fräiwëllege Pompjeeën zu Coimbra agesat, esou d'Autoritéiten op der Plaz.