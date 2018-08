Serie: de politeschen Nowuess (4/6) - Sacha Pulli (23.08.2018) Sechs Charakterkäpp, sechs Parteien: An enger Serie vu Portraite stelle mir jonk Kandidate fir d'Landeswale vir. De Sacha Pulli wëll fir d’LSAP punkten.

Beim HB Esch esou wéi an der Nationalmannschaft huet sech de Sacha Pulli schonns en Numm gemaach. Elo probéiert de jonken Escher, um politeschen Terrain als LSAP-Kandidat Stëmmen ze sammelen.

Dat éischt, wat beim Sacha Pulli opfält, ass seng lässeg Demarche. E coolen Typ souzesoen, wann hie mat ëmgekrempeltem Hiem a Sonnebrëll an der Boxentäsch duerch d'Uelzechtstrooss leeft.

Als Spiller vum Escher Handballveräin weess hien, vill Spectateure ze begeeschteren. Gutt taktesch Fäegkeeten, eng immens Energie a Sprengkraaft, an e gewiefte Spillorganisateur. Vu Kollegen aus der Ekipp a vu Sportscommentateure gëtt et vill Luef fir den Handballspiller Sacha Pulli.

An als Politiker? "Ech si schonns e bëssi iwwerrascht", seet säin Trainer, den André Gulbicki, mat engem Aenzwénkern. "De Sacha ass en Teamplayer, mä et ass keen dee ganz vill schwätzt. An der Politik muss een dach vill schwätzen, oder?"

Ganz nei dobäi

Anescht wéi aner jonk Kandidaten ass de Sacha Pulli net zënter Joren an enger Jugendpartei mat dobäi. Hie war souzesoen zum richtegen Zäitpunkt op der richteger Plaz, wou sech d'LSAP no de Gemengewalen 2017 am Süden nei opgestallt huet. Seng Iwwerzeegunge schöpft hien aus dem Alldag als Escher Jong an als Chargé de Cours am Lycée Belval.

"Déi sozial Schéier geet ëmmer méi wäit ausernaner. Trotz guddem Wirtschaftswuesstem sinn ëmmer méi Leit dem Aarmutsrisiko ausgesat. An dat musse mir méi konsequent upaken. Grad beim Thema Logement bleift villes ze maachen”, resuméiert de 27 Joer alen LSAP-Kandidat, déi Themefelder, déi hie besonnesch beweegen.

Bei der LSAP wëll de Sacha Pulli elo de 14. Oktober méiglechst vill Stëmme kréien, fir dat soziaalt Bewosstsinn ze stäerken. Säi perséinlecht Motto fir d’Campagne dierft kaum iwwerraschen: "An der Politik wéi am Sport geet een net op den Terrain, fir ze verléieren."



Serie: de politeschen Nowuess (1/6) - Alex Donnersbach (CSJ): Mol pragmatesch, mol provokant



Serie: de politeschen Nowuess (2/6) - Tania Mousel (déi Lénk): Vu Walkampf bis Klassekampf



Serie: de politeschen Nowuess (3/6) - D’Djuna Bernard (déi Gréng) gräift no de Stären