Fir d'zweet dës Woch ass am Garer Quartier an der Stad en Drogendealer festgeholl ginn.Wou d'Polizisten ee vun deenen zwee Männer kontrolléiere wollt, huet e probéiert, fortzelafen. Wärend e fortgelaf ass, konnten d'Polizisten awer erkennen, dass en eppes ewechgeheit hätt. Kuerz drop konnt de Mann awer festgeholl ginn. Wou de Mann duerchsicht ginn ass, sinn zwou Kugele Kokain, Drogenutensilien, Boergeld an en Handy fonnt ginn. Och de Géigestand, deen de Mann bei der Flucht ewechgeheit huet, konnt séchergestallt ginn. Dëst war eng Dous mat zwou Kugele Kokain. Den zweeten Täter ass net fonnt ginn.De Parquet huet d'Festnam vum Drogebesëtzer ugefuerdert an d'Virféierung beim Untersuchungsriichter um Freide Moien, esou wéi d'Saisie vun de Géigestänn, déi bei him fonnt gi sinn.