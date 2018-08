Serie: de politesche Nowuess (5/6) - Jana Degrott (24.08.2018) An enger Serie vu Portraite stelle mir jonk Kandidate vir. Haut presentéiere mir e reegelrecht Energiebündel: D'Jana Degrott, Kandidatin vun der DP.

Héichsummer an Hëtztwell? An engem klimatiséierte Büro bleiwen, ass fir d'Jana keng Optioun. Haaptsaach ënner d'Leit, do wou d'Liewe pulséiert. D'Jana, 22 Joer jonk, ass e joviale Mënsch. E bëssi durchgeknallt an zimlech riicht eraus, soe Parteikollegen.

"Hat huet einfach déi Schnëss, déi ee brauch, fir seng Meenung ze soen an duerchzesetzen. An dat ass och gutt, fir datt d'Iddie vu Jonke gehéiert ginn", seet de Younes Bouchnafa, dee sech mam Jana fir d'Uleies vun der Jugend bei de jonken Demokraten (JDL) abréngt.

D'politescht Engagement vum Jana war, wéi déi jonk Fra erzielt, u sech eng Reaktioun op eng perséinlech an existenziell Fro: Wie sinn ech a wat kann ech maachen?

"Ech hunn ugefaangen, mech fréi z'engagéieren, well ech deemools e puer Schwieregkeeten an der Schoul hat. Dat huet mech dozou bruecht, datt ech gehéiert wollt ginn. Ech wollt einfach meng Meenung duerchsetzen, ech hu mech dacks opgereegt. Mä ech hu gemierkt, esou funktionéiert et net," erzielt d'Jana réckbléckend op hir Lycée-Zäit mat 15-16 Joer.

Déi éischt Erfarungen

Déi vill Energie huet misste kanaliséiert ginn. Am Jugendparlament zu Lëtzebuerg wéi och op europäeschem Niveau huet d'Jana geléiert, méi souverän z'argumentéieren. Si huet fir e Projet Fonge gesammelt. 50.000 Euro sinn zesummekomm, fir en Zukunftsdebat mat 150 Jonker aus ganz Europa z'organiséieren.



Éischt Succèsen huet d'Jana och op politescher Ebene verbucht. Zënter de lëschte Gemengewalen am Hierscht 2017 ass si mat 22 Joer Conseillère am Gemengerot zu Steesel.

National strieft si elo no engem Mandat am Parlament. Well grad op nationalem Niveau kéint ee global Solutiounen ausschaffen, fir datt d'Leit mueres net méi esou laang am Stau stinn, betount d'Jana. Dobäi verweist si op de Walprogramm vun der DP, fir e gratis ëffentlechen Transport anzeféieren.

D'Jana Degrott huet selwer nach e laange Wee viru sech, fir hiert politescht Zil z'erreechen. Mä bekanntlech heescht et jo: Wann et e Wëllen gëtt, da gëtt et och e Wee. "Ech hunn ëmmer d'Iddi, datt wann een eppes wëll erreechen, da geet dat och. Et ass een ni ze jonk, oder ze weiblech, etc. Do dierf ee sech net vun de Bemierkunge vu anere Leit verréckt maache loossen", mengt d'Jana scho ganz selbstbewosst.



