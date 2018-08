Serie: de politesche Nowuess (6/6) - Michel Lemaire (25.08.2018) 6 jonk Leit schwätzen iwwer hir Motivatioun, bei de Walen ze kandidéieren. Hei de Michel Lemaire vun der ADR.

Lëtzebuerg als Postkaartidylle. "Let's make it happen", heescht et beim Nation Branding. Mä d'Realitéit no fënnef Joer blo-rout-gréng wier eng aner, wesentlech manner optimistesch, seet de Michel Lemaire. Den 29 Joer jonke Mann geet fir d'ADR am Bezierk Norde mat an d'Walen. Berufflech ass hie politesche Beroder bei der Reformpartei.

De Michel Lemaire bedauert: D'Dräierkoalitioun hätt versprach, sozial Chantieren unzepaken, mä weiderhi géife vill Leit finanziell net iwwert d'Ronne kommen. Do huet d'ADR hiren Image: Als Partei vun de klenge Leit. "Am ganze Land hu mir de Problem, datt Leit an äermleche Verhältnisser a Café-Zëmmere wunnen. Dat gëtt am Norden awer net esou thematiséiert. Do misst vill méi passéieren, zemools fir eis Offer u Sozialwunnengen an Infrastrukturen auszebauen", esou de jonke Kandidat.

Nationalitéit an Identitéit, sinn zwee weider Felder, déi de Michel Lemaire dozou bruecht hunn, sech politesch z'engagéieren. "Fir mech war et déi Roserei, datt een an de rietsen Eck gedréckt gëtt, wann een dat seet, wat eigentlech de gesonde Mënscheverstand ass. An zwar, datt zu Lëtzebuerg un éischter Stell d'Sprooch soll Lëtzebuergesch sinn an datt een d'Nationalitéit soll hunn, fir dierfe wielen ze goen", erkläert den ADR-Kandidat weider.

D'Lëtzebuerger Nationalitéit hat de Michel Lemaire selwer awer net vu Gebuert un. Seng Eltere stamen aus der Neibelsch. Wou seng Eltere sech naturaliséiere gelooss hunn, hätt hien dunn och d'Nationalitéit kritt. De jonke Mann betount: "Ech hu keen Test missten ofleeën, mä wann, dann hätt ech dee bestëmmt bestanen."

Datt seng Partei ëmmer erëm als demagogesch-populistesch duergestallt gëtt, kann de Michel Lemaire net novollzéien. D'ADR géif "Politik fir d'Vollek" maachen, an dozou géif hie stoen. Et wier eng Partei "déi seet, wat Saach ass" ouni Ängschte wëllen ze schüren.

Den Discours vun der Partei huet de Michel Lemaire verënnerlecht. Als Mataarbechter an als Co-Spëtzekandiditat am Norde genéisst de jonke Mann d'Vertraue vun erfuerenen ADR-Deputéierten. Vum Gast Gibéryen, deen zu de Grënnungspäpp vun der ADR zielt, gëtt et vill Luef: "Dem Michel ass keng Stonn ze fréi oder ze spéit. Hie schafft vill fir d'Partei, an och fir seng Zukunft. Ech gesinn am Michel en zukünftegen Deputéierten."



