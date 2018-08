Den Delai fir Abléck an d’Wielerlëschten ze kréien an dës fir Walzwecker ze kréien, ass um Freideg ofgelaf.

Piraten: Wielerlëschten fir Walzwecker (17.08.2018)

Dem Walgesetz no konnt jiddereen, ob Privatpersoun oder Partei, d’Wielerlëschten tëscht dem 3. a 17. August ufroen.

Déi grouss Parteien hunn an hirem Ofkommes ënnerschriwwen, dorop ze verzichten, ma op d'mannst eng Partei huet awer elo scho bei verschiddene Gemengen d’Lëschten ugefrot.

Eise Recherchen no sinn d’Piraten déi eenzeg, déi vun dësem Recht gebrauch gemaach hunn. Als Partei wéilt een d’Bierger drop opmierksam maachen, dat hir Daten net geschützt sinn an iwwert ee Lach am Gesetz informéieren. Fir eng Partei, déi sech Dateschutz op de Fändel geschriwwen huet eigentlech ee Paradox.

D’Wielerlëschte gi pro Gemeng ausgestallt an et muss ee se eenzel ufroen. Op der Lëscht fënnt een nieft Numm och Adress a Gebuertsdatum.

An den Diskussiounen iwwert d’Walkampf-Ofkommes hätt ee sech iwwerluecht, datt wann en Iwwerschaffe vum Walgesetz usteet, dëst gestrach géif ginn.