D’Chamber ass am Chantier (24.08.2018) De ganze Summer gëtt vill geschafft um Krautmaart

Iwwer 100 Aarbechter schaffe parallel an der Summervakanz, fir an der Chamber Kilometeren a Kilometeren vu Kabelen ze verleeën. De Grond ass virop dat et Zäit gouf, dass Chamber TV op den HD wiesselt.

Di al Regie an d'Kameraen waren net méi zäitgeméiss, an et krut een och keng Ersatzdeeler méi. Anengems gouf awer och dovu profitéiert, déi ganz Informatik opzebesseren a Glasfaserreseauen ze leeën.



Donieft kënnt och e wichtege Changement beim Riednerpult, dat gëtt elo och fir Rollstullfuerer accessibel.



Spéitstens fir di parlamentaresch Rentrée no de Wahlen also soll dann alles prett sinn, fir di nei Volleksvertrieder an der Chamber.