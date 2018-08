Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Et si just d'Falafelle mam Verfallsdatum vum 12. September 2018 betraff. D'Leit déi se kaf hunn, kënne se zeréck an de Buttek bréngen a gi rembourséiert.

Besonnesch geféierlech kéint d'Listériose fir schwanger Fraen oder eeler Leit ginn. Méiglech Symptomer vun enger Vergëftung si Féiwer a Kappwéi bis zu 2 Méint duerno.



Communiqué



Des analyses de contrôle de la qualité de ces produits ont révélé la présence de Listeria monocytogenes.

En concertation avec l'AFSCA (Agence Fédérale pour la Sécurité de la Chaîne Alimentaire belge), il a été décidé de rappeler ces produits, également vendus sur le territoire luxembourgeois, auprès des consommateurs.

Entre-temps, Delhaize a déjà retiré des rayons tous les produits concernés et renforcé les contrôles vis-à-vis du produit et du fournisseur. Il est demandé aux clients qui ont acheté ce produit de ne pas le consommer. Les clients ont la possibilité de rapporter le produit en question au point de vente. Le remboursement de chaque article concerné est garanti.

Les autres produits du même assortiment “Apéro” ne sont pas concernés et peuvent donc être consommés en toute sécurité. Delhaize tient à s’excuser pour les désagréments occasionnés.

Info produit :

Département : Apéro

Nom : 8 falafels pois chiches, carottes & coriandre

Marque : ATELIER BLINI

Code EAN : 3292070005994

Numéro de lot : lot 182651

Date limite de consommation : 12/09/2018