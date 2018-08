Internationalen Meeting vun den historeschen Militärween (18.08.2018) Organiséiert gouf dat ganzt vun der Associatioun “Collectionneurs de Véhicules militaires historiques” vu Steesel.

Vun e Freideg bis e Samschdeg war zu Steesel déi 10. Editioun vum internationalen Meeting vun den historeschen Militärween. Organiséiert gouf dat ganzt vun der Associatioun “Collectionneurs de Véhicules militaires historiques” vu Steesel. Eng Associatioun dei virun allem Militärween kollektionéiert a restauréiert. D’Zil vun deem Meeting ass et ënnert anerem déi al Ween de Leit méi no ze bréngen an un d’Befreiung am 2. Weltkrich ze erënneren.

Virun 10 Joer gouf d’Associatioun “Collectionneurs de Véhicules militaires historiques” vu Steesel gegrënnt. Bis ewell huet d’Associatioun eng 80 Memberen mat 50 historeschen Militärween. Fir d’Jugend ze fërderen huet d’Associatioun virun kuerzem een historeschen Wonn kaaft, fir dat eben och Jonker Sortien vun historeschen Maschinnen kennen materliewen. Wärend dem Joer organiséiert de Club eng sëllechen Sortien a Meetingen hei am Land, esou wéi am noen Ausland.





Mat deem internationalen Meeting wëll de Club ënnert anerem un d’Befreiung am 2. Weltkrich erënneren. D’Visiteuren konnten d’Ween entdecken a matfueren. De Gros vun den Participanten ass aus dem Land an den Nopeschlänner komm. Ze gesinn krut een awer och 2 Panzeren vun der Wehrmacht an der US-Army.

Wärend deenen 2 Deeg, kruten d’Visiteuren awer och Militär-Accessoiren aus den verschiddenen Zäiten ugebueden. Zum Beispill Géigestänn aus dem 2. Weltkrich, gebrauchten Ausrüstung an Militärkleeder. Eppes wat d’Leit dann och ëmmer nees unzitt.







Een vun den Highlights war eng amerikanesch Geschützstellung déi vun den Jonken aus der Associatioun opgebaut gouf. Dës gouf iwwregens vum Patton-Musée vun Ettelbréck ze Verfügung gestallt.