Geschitt ass dësen Tëschefall um 16.45. En Zuch war op der Streck mat engem Objet kollidéiert, deen op der Strooss stoung. Op der Plaz konnt d'Police feststellen, dass een oder e puer Täter e gréissere Steen op d'Schinne geluecht hunn, méi genee bei de Barrièren an der Géigend vun engem Feldwee bei Hënchereng, no bei der rue de l'Eglise. Duerch d'Kollisioun gouf de Steen an e puer Deeler zerschloen. Wéi et am Communiqué vun der Police heescht, blouf et beim Materialschued, Persoune goufe net blesséiert.D'Dot selwer dierft tëscht 16.20 a 16.45 geschitt sinn, dat well op der genannter Streck am 15-Minuttentakt Zich laanscht fueren. Iwwert eventuell Täter ass nach guer näischt gewosst. Persounen déi eventuell Informatiounen zu dësem Virfall hunn, sollen sech bei der Police vun Diddeleng mellen.