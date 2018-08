Wéinst enger Partie Moderniséierungsmesuren um Schinnenetz vun der Linn 10, gëtt de Schinnenofschnëtt tëscht Ettelbréck an Dikrech gespaart.

© CFL

D'CFL wäerten d'Streck tëscht Ettelbréck an Dikrech vun der Linn 10 (Luxembourg-Troisvierges-Gouvy) spären, dat vun e Samschdeg 25. August bis e Sonndeg 7. Oktober 2018. Gläichzäiteg gëtt och d'Streck tëscht Lëtzebuerg an Dikrech zou gemaach fir den Trafic, dat vum 25. August bis den 16. September 2018. Dës Informatioun gouf allerdéngs scho matgedeelt.Déi genee Pläng vun de Busser sinn umdisponibel, an der Reegel mussen d'Passagéier sech e wéineg éischter op de Wee maachen, fir mat Zäiten unzekommen.