An der Nuecht op e Sonndeg hunn zwou Persounen an en Haus zu Rued-Sir agebrach.

D'Awunner hunn d'Police vum Noper aus geruff, well se eppes an Uecht geholl hunn, wéi se géint 0.40 Auer heem komm sinn.D'Beamte konnten doropshin déi zwee Brigangen an der Rue d'Olingen stoppen. Si hu verschidde Bijouen zréckginn, déi d'Proprietäre vum Haus och identifizéiere konnten.Déi zwee Leit goufen op Uerder vum Parquet festgeholl an haten um Sonndeg de Moie Rendez-vous beim Untersuchungsriichter.