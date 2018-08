Zënter en Donneschdeg gëtt déi 16 Joer al Alissia Schortgen vu Schëffleng vermësst.



D'Meedchen ass vu wäisser Hautfaarf, 1m65 grouss, huet eng normal Statur an donkel Rastaen. Et huet och e Brëll un.



Eventuell huet et e kuerzen Top un an eng schwaarz Jeans-Jackett sou wéi eng kuerz Box.



All Informatioun ass fir den 113.



© Police