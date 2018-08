E Wanderwee bei Ëlwen iwwert deen am Zweete Weltkrich Lëtzebuerger Resistenzler a Zwangsrekrutéierter geflücht sinn.

Geschicht mat der Natur verbannen - dat ass d'Ziel vum "Sentier des Passeurs", e Wanderwee bei Ëlwen iwwert deen am Zweete Weltkrich Lëtzebuerger Resistenzler a Zwangsrekrutéierter geflücht sinn.



2006 ass dëse Wee ugeluecht gi fir de Courage vun de Passeuren, déi d'Flüchtlinge sécher an d'Belsch bruecht hunn, ze éieren. An nach haut zitt déi Streck Wanderer op Ëlwen.



Op 12km gëtt ee méi iwwer déi geféierlech Fluchtoperatioune gewuer, awer och iwwer déi Mënschen déi dohannert stiechen.



FOTOGALERIE vum vum "Sentier des Passeurs" zu Ëlwen

