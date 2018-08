Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Réimescher Villa zu Iechternach (19.08.2018) Déi éischt Deeler vun der réimescher Villa zu Iechternach goufen ëm 1975 opgedeckt. Bannent 15 Méint war déi ganz Proprietéit dunn ausgegruewen.

Zënterhier bekëmmert sech de Geschichtsmusée ëm de Site. Niewent den normalen Ouvertureszäiten war et haut grouss Porte-Ouverte, wou botanesch, archeologesch a kulinaresch Partikularitéiten vun de Réimer presentéiert goufen.



Am Reportage gesitt Dir wéi d’Réimer sech et gutt goen gelooss hunn, wéi eng Planzen haut um Site zu Iechternach wuessen, a wéi innovativ d‘ Infrastrukturen vun der Proprietéit waren.