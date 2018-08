Zënter dem zweete Weltkrich gouf et nach ni esouvill Mënsche weltwäit, déi op humanitär Hëllef ugewise sinn.

E Sonndeg ass deen Dag, wou all deene geduecht gëtt, déi d'lescht Joer beim Asaz fir Mënscheliewen ze retten selwer ëm d'Liewe koumen.Den internationalen Dag vun der humanitärer Hëllef steet duerfir am Zeechen vum Slogan "Not a target", keng Zilscheif.