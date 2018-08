Lëtzebuerg: Am meeschte gelies

Vun de grousse Parteie kritt all Kéiers ee Vertrieder d'Geleeënheet am Waltaxi Ried an Äntwert ze stoen.

Éischte Gaascht ass de Premier Xavier Bettel.



Dir hutt eng Fro un de Premier? Deelt eis se mat!