De Mann op dëser Foto ass de Stefan Wijkamp, en hollänneschen Neonazi. © Henrik Merker

E Samschdeg ass um Internet-Site vun Zeit-Online en Artikel online gaangen iwwert eng Polizeieskort fir en Neonazi. Et goung hei ëm eng Demonstratioun zu Berlin, a Gedenken un de Krichsverbriecher Rudolf Heß. Ronn 500 Neonazien haten un där Demonstratioun deelgeholl an et war och zu Gewalteskalatioune komm.



Op enger Foto am Artikel ass och e Mann ze gesinn, dee vum Look hir un den Adolf Hitler erënnert. Hien huet e Fändel bei sech an de Faarwe rout-wäiss-blo... hellblo, sou wéi de Lëtzebuerger Fändel eben.

An de soziale Medie gouf scho vill iwwert déi Foto diskutéiert, vu weegen, dass do Lëtzebuerger mat op der Demo waren.







Gesinn ech richteg op däer Foto??? E Nazi mat lëtzebuerger Fändel??? https://t.co/x1HMQPacHi via @zeitonline — Camille Muller (@mucamille69) August 19, 2018

© www.twitter.com / OnderzoeksgroepKafka

D'RTL.lu-Redaktioun huet beim däitsche Journalist Henrik Merker nogefrot, deen den Artikel geschriwwen huet. En huet eis erkläert, dass et sech beim Mann op der Foto ëm den hollänneschen Neonazi Stefan Wijkamp handelt. Hien ass "Auslandsbeauftrager" vun der däitscher Partei "Die Rechte - Vorwärts für Deutschland".Op der Foto gesäit de Fändel wéi de Lëtzebuergeschen aus, well se mat ze wéineg Kontrast a Sättegung gemaach gouf. Doduerch wierkt déi blo sou hell.Op anere Fotoe gesäit een däitlech, dass de Mann op den Demoen en hollännesche Fändel bei sech huet.