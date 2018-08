Um Sonndeg den Owend koum et géint 23 Auer am Neiduerf zu engem Sträit, deen an eng Messerpickerei iwwergaangen ass.

Beim Sträit huet e Sonndeg den Owend am Neiduerf eng Persoun déi aner mat engem Messer blesséiert. D'Affer ass an d'Klinik komm.Gesicht gëtt an dem Kontext no engem Mann, deen aus Osteuropa kéint sinn, deen e Schnutz huet, 1 Meter a 65 Zentimeter grouss ass, eng schwaarz Jeans a Schlappen unhat.D'Enquête leeft.