Am Mäerz 2018 huet eng bis heihinner onbekannt Persoun zu Diddeleng am Parkhaus "Am Duerf" een Auto opgebrach a beschiedegt.

Et war een Alfa Romeo Giulia, dee vum Mann opgebrach ginn ass. D'Police ass elo op der Sich no der Persoun an ass dobäi op d'Hëllef vun Zeien ugewisen. All nëtzlech Informatioune si fir d'Police vun Diddeleng ënnert der Telefonsnummer 24469-500.