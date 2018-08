Enkpäss bei Adrenalin-Stëfter / Reportage Gaëlle Fichou





Wie kennt et net: et sëtzt een op der Terrasse eppes z'iessen a scho si se do: Dëse Summer gëtt et besonnesch vill Harespelen. Wat fir déi eng nëmme lästeg ass, ass fir d’Allergiker e grousse Problem, virun allem well et den Ament Enkpäss bei den Adrenalin-Stëfter gëtt. Dat ass net nëmmen de Fall an Däitschland, mee och hei zu Lëtzebuerg.

Allergiker sollen ëmmer präventiv Medikamenter respektiv en Adrenalin-Stëft dobäi hunn.

Zanter en Donneschdeg ass den Emerade, en aneren Adrenalin-Stëft aus Frankräich, och net méi ze kréien. Wéini deen erëm ze kafen ass, ass der Apdiktesch net kloer. D'Vize-Presidentin vum Syndicat des Pharmaciens Luxembourgeois krut gesot, datt de FastJekt Junior am Laf vum August nees disponibel soll sinn an de FastJekt Adulte soll een am Laf vum September nees an den Apdikte kréien. Eng Garantie dofir gëtt et awer net, esou nach d'Danielle Becker.Allergiker kënnen also den Ament net op dës Produiten zeréckgräifen, mä et gëtt Alternativen. Eng Léisung wier, Adrenalin-Ampullen ze benotzen, den Nodeel bei dësem Medikament ass, datt et sech ëm eng richteg Injektioun handelt. Et ass also, fir den eenzelen Patient méi komplizéiert ze benotzen, wéi en Adrenalin-Stëft mat engem Autopiqueur.Wat de Kortison ugeet, déi Substanz déi Allergesch Reaktioune hemmt, gëtt et hei zu Lëtzebuerg keen Enkpass.Allgemeng gëllt och wa grad Harespel-Héichsaison ass, d’Allergiker mussen net panikéieren. Et gëtt no Alternativen a Léisunge gesicht, mee et soll een op jiddefalls scho präventiv genuch Medikamenter kafen, fir esou enger kritescher Lag entgéint ze wierken.D’Lëtzebuerger Apdikte ginn zu 80% aus der Belsch beliwwert. De Rescht kënnt aus Frankräich an Däitschland.