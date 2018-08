Lénks déi offiziell Süd-Lëscht vun Demokratie. Riets déi Lëscht, déi mer de Weekend vum Sonja Holper geschéckt kruten.

Neien Ierger bei der nach jonker Partei „Demokratie“. D’Partei „Fräi Wieler“ ëm de Lee-Michel Bassegio, déi sech vun der Gruppéierung „Demokratie2018“ lassgeléist huet, reprochéiert der Partei ëm d’Sonja Holper Manipulatioun a Fälschung.



E Méindeg hu sech effektiv éischt Leit bei den Autoritéite gemellt, fir ze denoncéieren, datt si guer net hiren Accord ginn hunn, fir Kandidat op de Lëschten vun der „Demokratie“ ze ginn.

D’Lëtzebuerger Wort huet mat engem Kandidat op der Südlëscht geschwat, deen seet ni seng Zoustëmmung ginn ze hunn. Op d'mannst enger hallwer Dose Leit aus senger Strooss wier et d’selwecht gaangen.



Wéi et schéngt, gouf bis ewell awer nach keng offiziell Plainte gemaach. Reng theoretesch kënnen déi Betraffen e Recours um Verwaltungsgeriicht maachen. Et dierft awer relativ schwéier gi fir domadder duerchzekommen, well d’Wallëschten sinn zanter der leschter Woch vun de Bezierksgeriichter am Süden an Zentrum arrêtéiert an d’Bulletinen am Prinzip bestallt. Wat déi Betraffen ënnerschriwwen hunn, respektiv wéi hiren Numm op d’Lëscht komm ass, ass bis ewell net gewosst.

Interessant ass och dat heiten. D’Spëtzekandidatin vun der Zentrumslëscht Sonja Holper huet eis de Weekend iwwer eng nei Lëscht fir de Südbezierk agereecht, op där par Rapport zu der éischter Versioun 4 Nimm gefeelt hunn. Vun den 23 Kandidaten wieren der deemno just nach 19 iwwreg.



Versioun mat 19 Nimm



Versioun mat 23 Nimm





D’Partei „Fräi Wieler“ ass all Zäit schockéiert a fuerdert carrément, datt d’Walen annuléiert ginn, fir datt nei Lëschten deposéiert kéinte ginn, déi net gefälscht sinn.

Partei FRÄI Wieler·Montag, 20. August 2018

Sehr geehrte Damen und Herren

Wir teilen der Presse mit das Uns heute Morgen ein Herr, angerufen hat um uns zu benachrichtigen, dass sein Name sowie, die ganze Nachbarschaft ohne die jeweiligen Einverständniserklärung auf der Wahl -Liste- Südbezirk-steht- (die Partei von Frau HOLPER ''Demokratie'') zu lesen sind. Dieser Herr sowie dessen Frau und die halbe Nachbarschaft sind sehr erschrocken -, das Schlimmste ist das dieser, Herr- seine Frau auch noch Mitglied bei der demokratischen Partei DP- sind

Also kann man hier von Wahllistenmanipulationsfälschung sowie Unterschrift nachmachen oder Fälschung spreche.

Man ist auch sehr erstaunt darüber welche kriminelle Energie diese Frau HOLPER (Partei Demokratie) HAT. Und Ihre Konsorten.

Wir die Demokratie 2018, haben den Namen geändert und nennen uns ab sofort

FRÄI - WIELER. , dies wurde auf der Letzen Verwaltungsrats- Sitzung- entscheiden

Wir distanzieren uns von dieser Frau HOLPER, dessen Mitglieder und dessen Partei

Da hier der Beweis auf der Hand liegt da es sich hier um Wahlmanipulation handelt müssen diese Wahlen sofort annulliert werden und es müsste eine neue Frist gesetzt werden um neue Listen zu hinterlegen

Denn wir leben ja in einer Demokratie und nicht in einem diktatorischen Staat

Da unsere Wahlliste vom ESCHER / Gericht-Wahlbüro-Präsident abgelegt worden ist, mit der Begründung, Die Herren hätten Keine Zeit unsere Listen zu kontrollieren, wird uns nun doch immer mehr bewusst, dass Frau HOLPER und Ihrer (Guten) Kontakte zu eigenen Richter) - seitens Des ESCHER Gerichtes, versucht worden ist uns zu schädigen,

Es Ist ja fast eine Normalität in Luxemburg das wir eine (Korrupte Justiz) Haben Oder ?????

Sollte Es nach diesem Skandal, nicht zu Annullierung der Wahlen kommen, und zu einer Neu Gesetzten Frist, um neue Listen abzugeben, die nicht gefälscht sind, Dan zeit es Ja Absolut das die Partei HOLPER ‚‘Demokratie‘‘ von der (Justiz) Richter) unterstürzt wird. Und Die Kriminellen Aktivitäten von Frau HOLPER Ihrer Partei und Konsorten von der Justiz unterstützt werden.

Sekretariat - Politik