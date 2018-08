Den Asazzenter vu Jonglënster an d'Ambulanz vu Jonglënster waren op der Plaz.Géint 7.42 Auer sinn zu2 Autoen net laanschtenee komm, méi genee an der rue Gabriel Lippmann. 2 Persoune goufe blesséiert. Och hei war d'Ambulanz vu Jonglënster am Asaz. Ënnerstëtzung koum vum Asazzenter Nidderaanwen a vun enger Ambulanz aus der Stad.Kuerz no 9 Auer gouf et en Accident amA13 Richtung Schengen. Et gouf kee blesséiert.