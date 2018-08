An der Rue de l'Usine zu Rëmeleng sinn an der Nuecht vum 20. op den 21. August an engem Auto Droge fonnt ginn, Fuerer a Bäifuerer goufe festgeholl.

D'Police huet an der Nuecht op en Dënschden e verdächtegen Auto kontrolléiert. Well et eendeiteg Unzeeche vun Alkoholkonsum gouf, ass en Ethylotest beim Autoschauffer gemaach ginn. Dee war positiv.Beim Bäifuerer sinn dunn och nach 280 Gramm Haschisch fonnt ginn. Doropshin ass nach an der Nuecht deem seng Wunneng duerchsicht ginn, wou weider kleng Quantitéite vun Haschisch, Marihuana an Drogenutensilie fonnt gi sinn. Alles gouf séchergestallt a beschlagnaamt. De Bäifuerer ass op Ufuerderung vum Parquet festgeholl ginn an um Dënschdeg de Moie virun den Untersuchungsriichter komm.