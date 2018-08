D’Weltgesondheetsorganisatioun schwätzt vun enger dramatescher Hausse. Méi wéi 41.000 Europäer hu sech an deenen éischte 6 Méint mat de Riedelen ugestach.

Dat sinn der bal 18.000 méi wéi dat ganzt lescht Joer. A verschidde Länner sinn esouguer Kanner dorunner gestuerwen. Op d’mannst 37 Doudesfäll goufen erfaasst. Wéi gesäit et mat de Riedelen zu Lëtzebuerg aus ?



Weltwäit dramatesch Hausse vu Riedelen - Rep. Gaëlle Fichou



Zu Lëtzebuerg gouf et an den leschte Jore relativ wéineg Fäll vun deser ustiechender Krankheet, 4 d’lescht Joer an 3 dëst Joer bis ewell. De Virus kënnt exklusiv aus dem Ausland, respektiv vu Leit, déi gereest sinn.

Lëtzebuerg ass och offiziell vun der OMS als Land unerkannt ginn, dat d’Riedelen eliminéiert huet. Dat läit ënnert anerem um Vaccin.

Weltwäit gesäit et awer anescht aus, obwuel et d’Impfung schonn zanter de 60er Jore gëtt a ganz efficace ass, gëtt a villen Länner net genuch geimpft. Dofir huet d’Weltgesondheetsorganisatioun hiert Zil fir d‘Eliminatioun vun de Riedelen ëm 5 Joren no hanne geréckelt. Elo soll d’Krankheet a Minimum fënnef vun de sechs OMS-Regioune bis 2020 eliminéiert ginn.

D’Kriseland Ukrain ass am meeschten dovu betraff: Méi wéi d’Halschent vun de Riedelinfektioune , 23 000 sinn do opgetaucht.