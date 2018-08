Dat hat e Méindeg schonn d'Tageblatt gemellt an den Escher Buergermeeschter Georges Mischo huet eis dat den Dënschdeg de Moien op Nofro hin och confirméiert. Et wär een enorm grousse Succès an et géing weisen, wéi vill Interessi et um Projet Esch2022 gëtt, trotz dem ganze Geplänkels mat de fréiere Koordinatoren Andreas Wagner a Janina Strötgen déi leschten Méint.



Hei muss een elo awer een Tri maachen. Dat Wichtegst wier elo emol fir een neie Generaldirekter ze fanne, dat wier nämlech de Kapp vun deem Ganzen an domat och déi wichtegst Positioun. Ier déi aner Selektioune gemaach ginn, soll dëse Generaldirekter feststoen, well dëse soll bei dëse Gespréicher dobäi sinn, well hie muss jo schliisslech mat dëse Leit schaffen.





Den Escher Buergermeeschter George Mischo (21.08.2018) Iwwer 600 Kandidature si bei der Associatioun agaangen, fir 4 nei Plazen ze fëllen, dorënner déi vum Generaldirekter.

Déi nächst Reunioun vum Verwaltungsrot vun Esch2022 ass Mëtt September. Well awer Vakanz ass a vill Leit net do sinn, weess de Georges Mischo net, ob et bis dohin duergeet, fir de Generaldirekter schonn ze bestëmmen. Allerspéitstens Ufank Oktober dierft d'Decisioun awer gefall sinn.Donieft huet de Buergermeeschter vun Esch den Dënschdeg de Moien och confirméiert, dass effektiv elo juristesch Schrëtt vun de fréiere Coordinateuren ageleet goufen. Hie kéint sech awer dozou net weider äusseren. No dem méintelaange Gestreits bannent der ASBL mam Andreas Wagner an dem Janina Strötgen waren hir Kontrakter jo Enn Juni net verlängert ginn a si wollten och net aner Plazen am Organisatiounsteam wouerhuelen. An enger Stellungnam hate béid Coordinateuren dunn ugekënnegt, si géingen dës Degradéierung net unhuelen a géinge sech och wieren. Wéi et virugeet, bleift ofzewaarden, sou nach den Escher Buergermeeschter.