Déi speziell 5ème-Klasse riichte sech u Flüchtlingen an aner Leit, déi op Lëtzebuerg kommen. D'Zil ass et, fir d’Integratioun méi séier an effikass virunzebréngen. Déi lescht Woch gouf eng Konventioun ënnerschriwwen. D’Course ginn op Däitsch oder Franséisch gehalen an de Schwéierpunkt läit op Mathe, digitale Kompetenzen a Civique.





Speziell 5ème-Klassen / Reportage Daniel André



Duerch déi Formatioun solle sougenannte Primo-Arrivants d’Méiglechkeet kréien, sech zum Beispill fir eng Beruffsausbildung ze qualifizéieren oder de Wee am Secondaire weiderzegoen. Dës sougenannte 5ème-Klasse riichte sech un all déi, déi net méi schoulflichteg sinn, also méi wéi 16 Joer hunn. D’Altersgrenz no uewe läit bei 27 Joer. D’Schüler sollen op den Aarbechtsmarché virbereet ginn a léieren aus deem Grond fir d’éischt Franséisch, mee och déi lëtzebuergesch Sproch kënnt net ze kuerz. Doriwwer eraus léiere si och eis Kultur kennen, zum Beispill, dass ee Männer a Fraen d’selwecht behandelt. E groussen Ënnerscheed zum Educatiounssystem wéi mir e kennen ass déi individuell Approche, wéi d’Marie-Josée Jacobs, Presidentin vun der Caritas erkläert. Bei deene verschiddene Leit soll gekuckt ginn, wat hir Kompetenze sinn an et ass net esou, datt si dat an dat musse kënnen. Individuell gëtt da gekuckt, wéi mat de Leit muss a soll geschafft ginn, sou d'Marie-Josée Jacobs.

Aus deem Grond géif et och kee Bewäertungssystem a Form vu Punkten ginn, wéi mir en aus dem Lycée kennen. D’Klasse ginn net ouni Grond als 5ème Klassen designéiert: Grad dat drëtt Lycéesjoer géif eng elementar Roll an der Entwécklung an Ausbildung vun traditionelle Schüler a Schülerinne spillen. D’Marie-Josée Jacobs ass positiv gestëmmt, virun allem well si aus Erfarung vun enger Win-Win-Situatioun schwätzt. Wann dës Leit nämlech spéider e Beruff kënnen ausüben, ass dat fir si gutt an awer och fir Lëtzebuerg.

D’Konventioun tëscht dem Ministère an der Caritas wier e wichtege Schrëtt, esou d’Presidentin vun der Stëftung. Den Encadrement vu Flüchtlinge wier domat am Educatiounssystem ukomm an net méi just e Sujet fir karitativ Organisatiounen.