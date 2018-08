Déi Lëtzebuerger Fluchgesellschaft mécht hir Clienten drop opmierksam, datt et an de sozialen Netzwierker falsch Säite mat Gewënnspiller gëtt.

© RTL Télé Lëtzebuerg

An de leschte Woche gesäit sech d'Luxair ëmmer nees mat falsche Säiten an de sozialen Netzwierker konfrontéiert. Hei gi Gewënnspiller ugebueden.D'Lëtzebuerger Fluchgesellschaft réit de Leit do net matzemaachen an dës Spiller och net ze deelen an domadder weider ze verbreeden.Eréischt de leschte Samschdeg hat een eng falsch Facebook-Säit ënnert dem Numm "Luxair Lux Airlines" identifizéiert, déi ass mëttlerweil awer nees verschwonnen.

Déi offiziell Facebook-Säit vun der Fluchgesellschaft heescht "Luxair Luxembourg Airlines" an huet iwwer 77.000 Abonnenten.