Déi bekannten amerikanesch Chaîne kënnt no der Belsch an Holland elo och op Lëtzebuerg. Laangfristeg sinn op d'mannst 10 Restaurante geplangt.Et ass nach net gewosst, wou genee den éischte Restaurant hikënnt an och den Datum steet nach net fest. Et ass just gewosst, dass et uganks nächst Joer wäert sinn.