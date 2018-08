Am ganze goufen et zum Beispill knapp 20'000 Hospitalisatiounen an der Dagesklinik.



Am Rapport stinn donieft 27'700 chirurgesch Interventiounen.



An der Moyenne huet de Sejour vun engem Patient gutt 7 Deeg gedauert.



Et goufen iwwer 14'000 IRMe gemaach.



An de verschidden Haiser gëtt et iwwregens zesummen 690 Better, 286 Dokteren exerzéieren, derbäi kommen 2'250 Salariéen vun deenen der 78% Frae sinn.



