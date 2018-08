© RTL Archiv

D’Partei „Fräi Wieler“ ëm de Lee Michel Baseggio, déi sech vun der Gruppéierung „Demokratie2018“ lassgeléist hat, hat jo der Partei ëm d’Sonja Holper Manipulatioun a Fälschung reprochéiert. E Méindeg hate sech jo effektiv éischt Leit bei den Autoritéite gemellt, fir ze denoncéieren, datt si guer net hiren Accord ginn hunn, fir Kandidat op de Lëschte vun der „Demokratie“ ze ginn. Den Ament ginn et schonn 10 där Fäll.



Bei sou enger cocasser Geschicht, bleiwen natierlech déi politesch Reaktiounen net aus. Mir hunn um Mëttwoch de Moien den Tour bei verschiddene Parteie gemaach, fir ze wësse wéi si déi ganz Saach gesinn.



(Dës Reaktioune mat den Interview-Partner goufen opgeholl, iert gewosst war, dass d'Wallëschten net méi kënnen zeréckgezu ginn)



D'Piraten an hire President Sven Clement kritiséieren d'Walgesetz. De Piraten no, wieren déi Reprochë ganz geféierlech fir d’Demokratie. De Parteipresident Sven Clement fënnt nämlech, dass mat esou enger Approche, déi géife bestrooft ginn, déi éierlech sinn an déi jéinesch déi fuddelen, géifen dogéint belount ginn. Et géif e Manktem u verschiddene Prozedure weisen.



© Facebook Sven Clement



Fir d'Piraten ass d'Walgesetz ze onkloer, ze ambigue a ville Punkten. A Ville Bezierker géif d'Gesetz ënnerschiddlech ausgeluecht ginn, ënnert anerem zum Beispill aner Piècë verlaangt ginn. Et wënscht een sech méi eenheetlech Reegelen, un déi sech dann och jiddwereen drun hält.





De President vun de Piraten, de Sven Clement



D’Pirate fuerderen an Zukunft eben e bessert Wahlgesetz. Et misste méi kloer Prozedure gi beim Opstelle vun de Lëschten. Eppes wou een sech kéint bei eisen däitschen Noperen inspiréieren. Zum Beispill wier do méi Zäit virgesinn tëscht dem Depot an de Publikatioun vun de Leschten, esou d’Piraten.

Fir d’LSAP wieren an deem Fall eng ganz Rëtsch Reegelen net agehale ginn. D’Wahlgesetz géif ëmmer nees verbessert ginn, ma misst awer vun de Parteie respektéiert ginn, ënnersträicht de Generalsekretär Yves Cruchten. An Zukunft missten am Wahlgesetz awer méi kloer Reegele geschafe ginn, ënnert anerem, wéi d'Kandidatelëschten zesummegestallt ginn.



© Facebook Yves Cruchten



Den Yves Cruchten gesäit et och als schwiereg un, dës arrêtéiert Parteilëscht elo vun de Walziedelen erofzehuelen. Hei dierft ee gespaant sinn, wéi dat elo wäert oflafen. Et besteet kloer d'Méiglechkeet, dass dës Lëschten op de Walziedele mussen drop bleiwen, obwuel eng Partie Leit net wëllen dropstoen. Bei enger nächster Revisioun vum Walgesetz, missten dës Punkten op de Leescht geholl ginn.





Den Yves Cruchten vun der LSAP



Dass déi Leit net wéilten op der Lëscht stoen, misst ee respektéieren. Et dierft een de Concernéierten elo net méi Misär maachen ewéi se elo schonn hunn, esou nach den LSAP Parteisekretär Yves Cruchten.