Wärend dësem Zäitraum kann ee just op déi elektronesch Ressourcen an op e-books zeréckgräifen. Déi aktuell ausgeléinten Objete ginn automatesch vum 28. August, fir 4 Woche verlängert: déi concernéiert Persoune sollen hir ausgeléinte Dokumenter virum 28. September zeréckbréngen.Hei de Communiqué:La Ville de Luxembourg tient à informer le public que la Cité Bibliothèque, située 3, rue Genistre, fera l’objet d’unprojet de rénovation et de réaménagement afin de moderniser les locaux et les services et de mieux répondreaux besoins des utilisateurs.En raison de ces travaux, la bibliothèque sera fermée du mardi 28 août au lundi 17 septembre 2018 inclus.Pendant cette période, seul l’accès aux ressources électroniques et aux e-books sera maintenu. Afin d’éviter desinconvénients aux utilisateurs, les emprunts actuellement en cours seront automatiquement prolongés de 4semaines à partir du 28 août : les personnes concernées sont dès lors priées de retourner les documentsempruntés avant le 28 septembre 2018.Augmentation du nombre de postes de travailLes travaux prévus consisteront en un rafraîchissement du revêtement de sol et une nouvelle couche depeinture. Par ailleurs, l’agrandissement des salles de lecture constitue un changement majeur qui prend encompte la demande croissante des clients. A l’issue du réaménagement, le rez-de-chaussée accueillera 10postes de travail et 5 postes d’accès à Internet ; au niveau -2, le nombre de postes de travail passera à 25. Ainsi,à partir de mi-septembre, la Cité Bibliothèque disposera au total de 35 postes de travail ainsi que de 5 postesd’accès à Internet, contre 19 postes de travail et 12 postes d’accès à Internet actuellement. A noter que depuisjanvier 2016, la Cité Bibliothèque dispose également d’un accès wifi gratuit qui est à disposition des visiteurs àtous les étages de la bibliothèque.Nouvelle décoration artistiqueD’un point de vue artistique, deux nouveautés sont prévues. D’un côté, la grande baie vitrée donnant sur la rueGenistre sera munie de panneaux coulissants dans les couleurs « multiplicity ». Ces panneaux augmenterontnon seulement le degré de reconnaissance du bâtiment en rappelant l’identité visuelle de la Ville deLuxembourg, mais constitueront également une protection solaire à l’intérieur de la bibliothèque, tout engarantissant une lumière naturelle suffisante. De l’autre côté, l’œuvre « Particles », un assemblage à formehumaine, de l’artiste Michèle Tonteling sera mise en place au sein de la Cité Bibliothèque, notamment au niveaude l’escalier principal menant vers les niveaux inférieurs de la bibliothèque.La Ville de Luxembourg remercie les utilisateurs de la Cité Bibliothèque de leur compréhension pour d’éventuelsinconvénients que ces travaux pourraient occasionner et se réjouit d’ores et déjà d’accueillir le public à partir dumardi 18 septembre dans les locaux rénovés, selon les horaires d’ouverture habituels.