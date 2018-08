Police © Police

An der Rue Dr Conzemius zu Déifferdeng huet eng Fra der Police en Abriecher gemellt. Nach éier dës op d'Plaz koum, war den Abriecher schonn a Richtung Rue Pierre Dupong geflücht.E Mann, deen op d'Beschreiwung vum Täter gepasst huet, konnt an der Avenue d'Oberkorn ugetraff ginn an als de gesichten Abriecher identifizéiert ginn. De Mann ass doropshi mat op de Policebüro komm.Spéiderhin huet een am Policeauto eng Auer fonnt, déi de presuméierten Abriecher gedroen huet an am Auto verstoppt hat. Um Fluchtwee sinn iwwerdeems Bijoue fonnt a séchergestallt ginn.De Parquet huet d'Festnam vum Mann, seng Presenz virum Untersuchungsriichter um Mëttwoch Moien, dass seng Wunneng duerchsicht gëtt an d'Beschlagnamung vun de geklaute Géigestänn gefuerdert. Op der Wunnadress si weider Géigestänn fonnt ginn, déi als geklaut gëllen.Weider Abréch am Lëtzebuerger Land um Dënschden: an der Stad an der Avenue Victor Hugo an zu Biergem an der Grand-Rue.An der Stad ass um Dënschden Nomëtten en E-Bike an der Rue Beaumont op der Kräizung mat der Place du Théâtre geklaut ginn. Den elektresche Vëlo ass schwaarz, vun der Mark Specialist an huet e Wäert vun 3.000€.