D'Escher Police gouf zu Diddeleng bei eng Wunneng an der rue Stade Jos Nosbaum geruff, dat well ugeholl gouf, dass hei Droge konsuméiert géif ginn. Wéi d'Beamten un der genannter Adress ukoumen, war och schonn e liichte Cannabis-Geroch virun der Dir ze bemierken. Dësen huet sech dann och intensivéiert, wéi d'Police virun der Wunneng stoungen an hinnen d'Dier opgemaach gouf. Wéi d'Wunneng iwwerpréift gouf, ass séier opgefall, dass niewent dem Locataire och nach 4 weider Persounen do waren an et ass ëmmer méi kloer ginn, dass hei massiv Droge konsuméiert gouf. Beim Duerchsiche vun der Wunneng koumen am ganzen 218 Gramm Marihuana zesummen, déi séchergestallt a saiséiert goufen. Déi 5 Persoune kruten eng Plainte.



E weider Fall vun Drogekonsum gouf et dann op enger Spillplaz zu Näerden beim "Kierchenwee". Géint hallwer 12 en Dënschdeg den Owend goufen 2 Jugendlecher hei vun der Police dobäi erwëscht, wéi déi kuerz virdru Cannabis gefëmmt hunn. Och hei war nees de Geroch dat, wat se verroden huet. Beim Duerchsiche vun deenen 2, gouf och tatsächlech Haschisch an e Grinder fonnt a goufe saiséiert.



An der Nuecht vun en Dënschdeg op e Mëttwoch ass der Police da bei der route de Remich an der Stad an Auto opgefall, an deem e Chauffeur hannert dem Steier geschlof huet, dat wuel gemierkt niewent der Strooss an enger Wiss. Spéider koum eraus, dass d'Fra souwuel Alkohol wéi och Droge virdru konsuméiert hat. Am Auto selwer goufen 2 méi kleng Quantitéite Kokain fonnt. Domadder net genuch, den Auto hat och zënter Mee 2018 kee Contrôle Technique méi. De Permis war d'Fra lass.