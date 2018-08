Wéi sécher sinn d'Lëtzebuerger Brécken? (22.08.2018) Zanter der Bréckekatastroph zu Genua, mat iwwer 40 Doudegen, ass d’Sécherheet vun de Brécken e vill diskutéiert Thema!

Iwwer 40 Mënsche goufen de 14. August mat an den Dout gerappt, wéi d’Morandi-Bréck zu Genua op enger Längt vun 200 Meter an de Koup gefall ass. Eng Katastroph, déi net hätt misse geschéien. Et hätt een nämlech ee Wëssen, wat grouss genuch ass, fir esou Katastrophen ze verhënneren. Hei am Land géingen d'Brécken zum Beispill all dräi Joer kontrolléiert ginn.Rieds geet vu Kontrollen, bei där spezialiséiert Ingenieuren an der Bréck ënnert anerem no eventuelle Rëss an der Entwécklung dovu kucken. Wa bei dëse Kontrollen dem Ingenieur eppes géing opfalen, wat him Suerge mécht, da géing et méi Méiglechkeete ginn, fir de Problem unzegoen.Eng Méiglechkeet ass déi, méi dacks no der Bréck ze kucken, beispillsweis all 6 bis 12 Méint, fir da besser kënnen anzeschätzen, vu wéini un et kritesch gëtt an d’Bréck muss zougemaach ginn. Vu bausse wier kaum ze erkennen, wéini eppes misst gefléckt ginn. Dat géing een nämlech mam bloussen Ae kaum gesinn, virun allem net vun uewen. Dat géing ee just vun ënnert der Bréck oder vu banne gesinn.Eng Bréck no der selwechter Bauweis, wéi déi zu Genua gëtt et Ponts et chaussées no hei am Land net. Fragil Brécken, ewéi déi vu Gréiwemaacher oder Miersch wieren an de leschte Joren ersat ginn. Fir d’Rout Bréck, wou mëttlerweil den Tram driwwer fiert, goufen extra Etüde maache gelooss.Allgemeng ginn déi iwwer 1.200 Brécken zu Lëtzebuerg, déi ënnert d’Kompetenz vu Ponts et chaussés falen an engem Zyklus vun 3 Joer kontrolléiert, sou datt een en Accident wéi zu Genua am Prinzip kéint ausschléissen.An engem Rapport vun 2017 vum Weltwirtschaftsforum kënnt Lëtzebuerg, wat d’Qualitéit vu sengem Stroossereseau ubelaangt, wourënner och d’Brécke falen, iwwregens op déi 16. Plaz ënner 137. D’Schwäiz, Holland, Frankräich an Däitschland leie virum Grand-Duché, iwwerdeems d’Belsch souguer nach hannert Italien op der Plaz 46 lant.