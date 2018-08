Et waren an der Vergaangenheet schonn aner Sitten am Gespréich. Elo ass d'Decisioun, wéi et ausgesäit gefall, wou den neie Sportlycée hikënnt.

Wéi den Educatiounsminister Claude Meisch nach emol am Kader vun enger Äntwert op eng parlamentaresch Fro vun der CSV-Deputéiert Nancy Arendt erkläert, gëtt den Ament gepréift wéi déi nei Infrastrukturen zesumme mat der "Ecole nationale pour adultes" der fréierer "Ecole de la deuxième Chance", nieft der Europaschoul an dem Lycée Josy Barthel zu Mamer am beschte realiséiert kënne ginn.





Sportlycée Mamer - De Reportage vum Claude Zeimetz



Zu Mamer sollt u sech e Containerduerf fir Flüchtlinge gebaut ginn. De Projet war vum Verwaltungsgeriicht Uganks des Joers awer annuléiert ginn. Am Fréijoer hat den DP-Minister nach am RTL-Interview gesot, de Sportlycée géif op Gaasperech nieft de Lycée technique du Centre kommen. De Site vu Mamer huet de Claude Meisch schonn am Juli op der Chambertribün genannt.



An duerch déi gutt Ubannung un den ëffentlechen Transport géif doduerch och d'Koordinatiounen an den Transport vun de Schüler op Sportsitten baussent dem Sportlycée däitlech verbessert ginn.



De Sportlycée ass den Ament jo nach um INS. Do ass awer keng Plaz fir auszebauen. D'Konzept fir dat neit Gebai gesäit optimiséiert Schoulinfrastrukturen, en Internat, e Restaurant an natierlech och déi néideg Sportinfrastrukturen.



Wéini d'Baggeren fir den neie Sportlycée rulle kënnen, ass zu dësem Zäitpunkt nach net ze soen. Den Ament ass een nämlech eréischt mat de Pré-Etuden am Gaang. Réischt wann de Gesetzprojet fir de Finanzement an der Chamber deposéiert ass, géif een do méi kloer gesinn. De Sportlycée huet Konventioune mat 16 Sportfederatiounen ënnerschriwwen. Déi Jonk kënne fir de Gros vun de Sportaarten Moies am Sportlycée selwer trainéieren.



Trainingsunitéiten am Tennis, Squash a Golf ginn och an Zukunft baussent dem Sportlycée organiséiert. Déi spezifesch Traininge gi mat den zukünftegen nationalen Zenteren organiséiert, dat heescht Monnerech fir de Football, Esch fir den Tennis, Squash op der Kockelscheier an de Vëlo am Velodrom zu Munneref. D'Nationaltraineren, sou de Minister, ginn och net aus dësen nationalen Zenteren ofgezunn, sou datt déi nei Infrastrukture vum Sportlycée fir de Rescht vum Dag vun deene Sportfederatioune genotzt kënne ginn, déi net genuch Raimlechkeeten hunn.